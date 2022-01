Camogli: San Valentino, le 20 poesie che vibrano d'amore - LevanteNews

Da Daniela Bernini, “Promozione Riviera”

Iniziativa d’immagine e di promozione turistica, “San Valentino…innamorati a Camogli” è promossa dall’Associazione Commercianti ed Operatori turistici e Comune di Camogli, organizzata fin dal suo inizio da Dimensione Riviera promozioni.

Evento che annualmente la Città di Camogli dedica alla festa degli innamorati, coinvolge i vari comparti economici, commerciali e turistici della città, dando vita a molteplici iniziative d’intrattenimento. Notevoli anche gli eventi culturali che attirano l’attenzione di migliaia di visitatori, artisti, poeti, letterati, scrittori, pittori, fotografi, appassionati del bello, dell’amore, innamorati di Camogli. Fra questi, saliti alla ribalta nazionale, il piatto ricordo di San Valentino a Camogli, ogni anno dalla diversa immagine con un successo tale da aver innescato nel corso del tempo una vera mania da collezionismo (quest’anno è firmato da Michele Camusso), i cuori e i nodi d’amore con la rete in fibra di cocco, ripristinata e rinnovata nella sua tipicità dalle mani sapienti dei pescatori camoglini alla quale gli innamorati legano stretto i cuori con le proprie dediche, la Rassegna poesie d’amore che da anni vede arrivare a Camogli, da tutta Italia e dall’estero, centinaia e centinaia di opere.

La rassegna poesie d’amore

Particolarmente seguita fra gli eventi culturali è la “Rassegna Poesie d’Amore”, con oltre 600 composizione giunte dai più diversi luoghi. Fra tutte le pervenute, la giuria (composta da Anversa Elisabetta vice Sindaco di Camogli, Mario Peccerini, Federica Lamera, Giulia Pirchi, Luciana Sirolla presidente ASCOT e Daniela Bernini ufficio stampa e comunicazione) ha scelto le 20 poesie che riceveranno l’attestato di “Opera selezionata e pubblicata” e che da sabato 5 febbraio 2021, riprodotte in artistici poster, saranno esposte sul molo del porticciolo di Camogli, nelle frazioni di Ruta e San Rocco, panoramici luoghi che garantiscono la migliore visibilità alla rassegna. Il “Premio speciale” della giuria quest’anno è stato assegnato alla poesia anche questa notte di Fabio Granchi. L’autore riceve l’importante realizzazione artistica raffigurante un veliero in cristallo sospeso tra terra, mare e cielo simbolo della Città di Camogli, borgo marinaro noto proprio come “Città dei mille bianchi velieri”. La giornata delle premiazioni è ancora in data da convenire, soggetta alle disposizioni anti covid.

Le 20 poesie selezionate e pubblicate

AMORE di Agnese Girlanda (Verona)

NONOSTANTE TUTTO di Leonardo Mario Carrozzo (Lecce)

DOLCE ENIGMA di Marco Oreste Marelli (Nebbiuno – NO)

PERSISTENZA di Edda Tosco (Torino)

LA MISURA DELL’AMORE di Donatella Meteori (Orte – VT)

LA FORMULA MATEMATICA DELL’AMORE di Stefania Aiassa (Torino)

SI CHIAMA AMORE di Antonio Barracato (Cefalù – PA)

1974 di Angelo Faraca (Camerino – MC)

CREATURA LUMINOSA di Pierpaolo Lavatelli (Cameri – NO)

ETÁ DELL’AMORE di Stefania Raschillà (Genova)

OGNI GIORNO di Maria Clara Quinale (Lomello – PV)

SCRIVO D’AMORE di Stefania Germenia (Floridia – Siracusa)

PAUSA PRANZO di Sante Serra (Baricella – BO)

TI VOGLIO di Maria Nicoletta Passadore (Cormano – MI)

TOC, TOC di Francesca Moreschini (Marone – BS)

AMORE E LIBRI di Cristina Veronese ( Beausoleil – F.)

AMORE SOPITO di Rita Anders (Argenta – FE)

APPARECCHIAMI di Salvatore Agosta ( Chiavari – GE)

ANCHE QUESTA NOTTE (Amore clandestino) di Fabio Granchi (Livorno) PREMIO SPECIALE

RESTA di Marina De Cet (Bergeggi – SV)

Il premio speciale

Anche questa notte (Amore clandestino)

Anche questa notte

cerco il tuo odore

fra le pieghe di un maglione,

sollevo un ricciolo di capello

dal bordo del lavandino,

ascolto la tua foto

che canta sul comodino,

accarezzo la nostra impronta

sul materasso nel mio letto

e lì mi addormento con te

anche questa notte senza di te.

F. G.

