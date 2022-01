Camogli: asfaltatura, prorogata l'ordinanza di divieto sosta - LevanteNews

Dal comune di Camogli

Proroga ordinanza n 5 del 25.01.2022 relativa alla disciplina temporanea della circolazione e della sosta in via XX Settembre, in Piazza Schiaffino e via N. Cuneo nelle giornate del 26, 27 e 28 gennaio 2022 in occasione dei lavori di asfaltatura di via XX Settembre e piazza Schiaffino sino all’incrocio con il Torrasco.

La circolazione veicolare e la sosta e in via XX Settembre e in piazza Schiaffino, nel tratto compreso tra la barriera stradale di piazza Schiaffino, via XX Settembre e sino all’incrocio con il Torrasco e in via N. Cuneo nella giornata di lunedì 31 gennaio 2022 dalle ore 7 alle ore 18, è così regolamentata:

• nel tratto compreso tra la barriera stradale di piazza Schiaffino, via XX Settembre e sino all’incrocio con il Torrasco è vietata la sosta a tutti i veicoli, eccetto quelli della ditta incaricata dei lavori

• i parcheggi in via N. Cuneo, tra il civico 7 e il civico 16, lato valle, sono riservati ai taxi e a quattro mezzi di soccorso della Pubblica assistenza Croce Verde Camogliese

• in caso di necessità la ditta incaricata dei lavori potrà deviare o interrompere temporaneamente la circolazione veicolare tramite movieri.

Il testo completo dell’ ordinanza 6 del 28 gennaio 2022