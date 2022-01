Calcio/ La designazione di Città di Varese - Lavagnese - LevanteNews

L’Associazione Italiana Arbitri, in occasione della gara valida per la 20^ giornata del Campionato nazionale di Serie D 2021/2022 Città di Varese – Lavagnese ha designato a dirigere l’incontro che si giocherà Sabato 29 Gennaio 2022 allo Stadio “Franco Ossola” di Varese il Signor Cristiano Ursini della sezione AIA di Pescara.

Ad assistere il fischietto pescarese saranno i Signori Diego Spatrisano della sezione AIA di Cesena e Gennaro Scafuri della sezione AIA di Reggio Emilia.

Ursini è alla sua quarta stagione in CAN D dove ha diretto finora 65 incontri, 3 in Coppa Italia, uno nel Campionato Nazionale Under 18, 4 nel Campionato Nazionale Under 17 e 56 nel Campionato di Serie D, nel suo curriculum anche una direzione nell’amichevole Italia – Francia Under 18 dello scorso 11 Novembre.

Un precedente in Serie D con il Città di Varese nella 6^ giornata dello scorso campionato in casa contro la Folgore Caratese [0-1].

La sua ultima direzione stagionale risale al 23 gennaio in occasione della 17^ giornata del girone F: Castelfidardo – Atletico Terme Fiuggi [1-3].

Complessivamente nelle sue direzioni Ursini ha distribuito 302 cartellini gialli, 3 espulsioni per somma di ammonizioni, 8 espulsioni dirette e assegnato 27 calci di rigore, in 27 occasioni si è imposta la squadra di casa, in 17 quella in trasferta, mentre per 21 volte la gara é terminata in parità.