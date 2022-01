Sestri: rete acque bianche, gli interventi in corso di manutenzione - LevanteNews

Dal comune di Sestri Levante

Interventi di manutenzione della rete acque bianche per prevenire gli allagamenti. Due opere in corso in questi giorni: dopo l’intervento di pulizia del canale di corso Colombo dei mesi scorsi che ha consentito la rimozione di 95 tonnellate di materiale e dopo un’accurata ispezione della rete di smaltimento delle acque meteoriche, sono iniziati i lavori per rimuovere alcune ostruzioni all’interno del canale che da corso Colombo, passando per via XX Settembre, sfocia nel rio Ravino, dovute a cedimenti localizzati delle pareti del canale.

È poi in corso anche un intervento per risolvere il problema degli allagamenti che durante le piogge particolarmente intense si creano in parte della rotonda “a fagiolo”.

Il lavoro prevede l’allaccio delle caditoie esistenti al collettore principale e la realizzazione di un pozzetto di ispezione per garantire la manutenibilità del canale nel tempo.