'Santa': nasce il Premio teatro per ragazzi intitolato a Luzzati - LevanteNews

Da Ufficio Comunicazione SML (Santa Margherita Ligure)

Il Premio Teatro per ragazzi “Emanuele Luzzati” Andar per mare… Tra realtà e immaginazione è stato istituito dal Comune di Santa Margherita Ligure con deliberazione della Giunta Comunale n. 180 del 31/08/2021.

Esso nasce con lo scopo di rilanciare le idee pedagogiche dell’artista Emanuele Luzzati e far comprendere quanto sia importante nei bambini stimolare la fantasia, la creatività, la manualità e l’attività ludica, con gli strumenti dell’invenzione e dello stupore, come ha saputo fare il maestro con la sua arte e il suo estro.

Il Premio si compone di due sezioni:

– una con bando diffuso a livello nazionale per compagnie di professionisti operanti nell’ambito del teatro per ragazzi;

– una con bando diffuso a livello regionale per le Scuole Primaria e Secondaria di primo grado che presenteranno lavori attuati all’interno del loro percorso scolastico annuale.

I bandi di concorso della 1. Edizione del Premio Teatro per ragazzi “Emanuele Luzzati”, sono on-line e possono essere scaricati dal sito del Comune di Santa Margherita Ligure al seguente link:

https://comunesml.it/premio-teatro-per-ragazzi-emanuele-luzzati-scadenza-31-marzo-2022/

Scadenza bandi 31 marzo 2022.

– L’opera realizzata dalla classe vincitrice sarà rappresentata dalla stessa, e premiata il 27 maggio 2022 in occasione della ratifica da parte della Repubblica italiana della Convenzione ONU dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza.

Il luogo della rappresentazione sarà un’area del nuovo “Sentiero degli Animali” all’interno del Parco del Monte di Portofino;

– L’opera vincitrice, fra quelle presentate dalle compagnie di professionisti operanti nell’ambito del teatro per ragazzi, verrà rappresentata e premiata il 3 giugno 2022 (giorno della nascita di Luzzati) nel Parco del Flauto Magico di Santa Margherita Ligure.

Le opere di entrambe le Sezioni del Premio saranno selezionate da una Commissione Giudicatrice formata da esperti e professionisti del mondo del Teatro.

Il Comitato scientifico del Premio è composto da:

Maria De Barbieri – tra i fondatori del Teatro della Tosse, con Tonino Conte, Emanuele Luzzati, Aldo Trionfo e poi con Antonello Pischedda, Sergio Maifredi e Emanuele Conte – ha collaborato alla programmazione e alle attività culturali con particolare riguardo alle relazioni esterne, all’ufficio stampa e ai contatti con le compagnie straniere. Ha curato la programmazione di due edizioni del Festival Internazionale di Teatrodanza, nato dalla collaborazione tra la Giovine Orchestra Genovese e il Teatro della Tosse. Ha collaborato con Tonino Conte e con Gianni Masella per la realizzazione e per i programmi del Cantiere d’arte e teatro AgriTeatro nell’Alto Monferrato. Nel 2016 venne nominata Direttore Artistico del Teatro Sociale di Camogli dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro Sociale di Camogli.

Alberica Archinto, operatore teatrale, regista e produttore. Si occupa di scena contemporanea e pedagogia teatrale. Ha lavorato in televisione, nell’audiovisivo e nella musica. Ha collaborato con la RAI, con la Scuola d’Arte drammatica Paolo Grassi e con Euro Arts International. Ha fatto parte delle Commissioni Teatri Convenzionati del Comune di Milano per due mandati.

Nicoletta Rizzato, personaggio centrale dell’ambiente teatrale milanese. Nel 1997 ricoprì la carica di legale rappresentante della società che gestisce lo storico Teatro del Carcano, da lei fondata insieme ad altri soci. Ha contribuito insieme a Fiorenzo Grassi, Monica Gattini, Francesco D’Agostino e Gianmario Bandera a costituire l’Associazione Teatri per Milano, che ha come scopo la messa in rete di servizi per lo spettacolo milanese. Nel 2012 venne eletta presidente di Agis (Associazione Generale Italiana dello Spettacolo) Lombardia, e fu la prima donna a ricoprire questa carica.

Pino Petruzzelli regista e attore del Teatro Nazionale di Genova. Nel 1988 ha fondato con Paola Piacentini il Centro Teatro Ipotesi, che si occupa di temi legati al rispetto e alla conoscenza delle culture. Per anni ha viaggiato attraversando le nazioni dell’area mediterranea vivendo come e con le persone che incontrava; da questa esperienza sono nati i suoi libri e gli spunti per molti dei suoi spettacoli. Dal 2001 è il direttore artistico di Tigullio a Teatro che si svolge nel periodo estivo a Villa Durazzo.

Presiede il Comitato scientifico l’Assessore Beatrice Tassara del Comune di Santa Margherita Ligure.

La Resp. dei Servizi Bibliotecari del Comune di Santa Margherita Ligure, Maria Marchetti si occupa della Segreteria del Premio.