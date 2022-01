Santa: interventi ai locali, 2 e 3 febbraio biglietteria stazione chiusa - LevanteNews

Dal comune di Santa Margherita Ligure

Trenitalia informa che la biglietteria di Santa Margherita Ligure sarà temporaneamente chiusa per poter effettuare interventi manutentivi non rinviabili ai locali.

È prevista la chiusura totale per le giornate del 2 e 3 febbraio p.v. e chiusura oraria parziale per otto giornate, riportate in tabella.

Saranno attivati presidi aggiuntivi di assistenza e supporto all’acquisto presso le self service presenti in stazione in tutte le fasce e giornate di chiusura dello sportello. I viaggiatori saranno informati tramite aggiornamento della sezione dedicata del sito e con avvisi in stazione.