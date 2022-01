RASSEGNA STAMPA Covid ancora 560 nuovi contagi - LevanteNews

Oggi, giovedì 27 gennaio, auguri ad Angela. Oggi, 27 gennaio, è il “Giorno della Memoria“. Mercati settimanali: Lavagna; Rapallo; Sori. Proverbi: “Crudel per frode, è peggio che per ira”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri in Asl-4 i nuovi contagi sono stati 560; i pazienti ricoverati sono 33 di cui due in terapia intensiva”; “Tabaccai in agitazione: Assurdo obbligarci a verificare il green pass”; “Controlli anti contagio, ristoratori no-vax nel mirino”; “Vaccinazioni a scuola? Sì, ma in locali idonei”; “Lieve aumento dei ricoveri, riapre terapia intensiva”. Giorno della Memoria: “A Sestri spettacolo degli alunni e testimonianze”; “A Chiavari incontro con Edith Bruck”; “Nel Tigullio occidentale video, letture a tema, incontri e libri su web”.

Lavagna: diga sull’Entella, i proprietari ricorrono in Tribunale. Chiavari: “Hi-Lex, 22 esuberi, scatta lo sciopero”; “Salviamo i posti di lavoro, mobilitazione bipartisan”. Chiavari: anziana raggirata dai vicini, arriva la condanna a due anni. Chiavari: frontale in galleria, terzo schianto ai cantieri.

Santa Margherita Ligure: piano per cancellare tutte le barriere architettoniche. Portofino: trovati in mare quattro ordigni.

Camogli: lavori per 790.000 euro a Punta Chiappa. Recco torna a Euroflora.

San Colombano: sì di Mattarella a nuovo stemma e gonfalone. Borzonasca: parcheggio selvaggio in piazza Garibaldi, proteste.