Portofino: ascensore, il conflitto mediatico e quello giudiziale - LevanteNews

Che i processi oramai si sia abituati a farli in sedi diverse da quelle giudiziarie è una realtà a cui siamo abituati. Ed è quello che è sta accadendo a Portofino dove nonostante quanto si legge, il Comune non risulta affatto coinvolto nella causa avviata dalla Parrocchia, che è stata promossa solo nei confronti dell’Ing. Vittorio Malacalza, chiedendogli di sospendere un’opera (l’ascensore) di cui anche il Comune avrebbe beneficiato. L’intervento avrebbe consentito infatti all’Amministrazione comunale (a costo zero) di restituire al pubblico la bellissima “Villa Gialla” (ex Asilo), mettendola in sicurezza e garantendone l’accessibilità completa ai portofinesi. Il Comune risulta quindi estraneo alla vicenda giudiziale ma destinatario di una inspiegabile e incomprensibile rappresaglia mediatica che alla fine è strumentale a creare tensione.