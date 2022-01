Miniere: "I due ministri che hanno detto sì. Incomprensibile" - LevanteNews

Dal Comitato “Tigullio possibile”

Siamo fermamente contrari alla decisione dei Ministri Cingolani e Franceschini di concedere a società

straniere di dubbia provenienza ed incerta stabilità societaria l’ok a scavi e ricerche minerarie nel Tigullio e nella Val di Vara.

Sarebbero pratiche pericolose poiché trattasi di un territorio che già di per sé è fragile ed instabile,

perché il sottosuolo è già stato ampliamente nel passato sfruttato, perché nuove attività estrattive non

potrebbero essere logisticamente supportate dalla viabilità esistente.

Non comprendiamo come ben 2 Ministri non abbiano ascoltato e dato credibilità a tutti coloro che

da tale territori hanno espresso contrarietà a tali operazioni invasive. Ancora una volta chi deve prendere

decisioni che riguardano la vita sociale e le attività del Tigullio non ascolta le istanze e le aspettative di chi

invece ci vive e lavora.

Auspichiamo che tutti i parlamentari eletti della zona si prendano a carico tale vicenda e intervengano

in maniera diretta e risolutiva per la salvaguardia e la vivibilità di tutto il territorio del Tigullio e della Val di Vara.

Johanna Caminati Engstrom – Alessandro Pasquetti

Portavoce Comitato “Tigullio Possibile“