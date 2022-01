Chiavari: "Viaggio ad Auschwitz, un'esperienza che mi ha segnato profondamente" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Chiavari

“È necessario esercitare una memoria attiva, che generi consapevolezza e riflessione per costruire un futuro in cui i diritti e la dignità umana non vengano più calpestati. Durante il mio viaggio al campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, che risale ormai a oltre 20 anni fa, ho potuto constatare la tragedia che si è consumata in quei luoghi, senza riuscire a comprendere come l’essere umano sia potuto arrivare a compiere crimini così efferati. Un’esperienza che mi ha segnato profondamente.

È fondamentale ricordare, leggere e informarsi su ciò che è accaduto perché nulla di simile possa nuovamente ripetersi – afferma il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – Questo è il messaggio che voglio condividere con i ragazzi. La memoria e la conoscenza restano l’arma più potente in nostro possesso e vanno coltivate. A questo proposito, tra le iniziative messe in campo dall’Anpi di Chiavari e dall’Associazione Futura in collaborazione con il Liceo Artistico Luzzati, un’interessante incontro online, che si è tenuto ieri, tra Edith Bruck, scrittrice ungherese testimone dell’orrore di Auschwitz, e gli studenti delle superiori. Per non dimenticare mai, per arginare l’odio e la discriminazione”.