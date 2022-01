Dall’ufficio stampa del comune di Chiavari

Per poter accedere agli uffici comunali dal 1° febbraio (come indicato dal decreto D.L. 7 gennaio 2022, n.1 all’art.3, integrazione del D.L. 22 aprile 2021, n.52) sarà obbligatorio, anche per la cittadinanza, esibire il certificato verde Covid-19 (Green Pass base). All’ingresso degli uffici verrà controllata sia la temperatura che il Green Pass base.