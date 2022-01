Chiavari: "La causa del cartello e due delibere dimenticate" - LevanteNews

Dai consiglieri comunali Silvia Garibaldi, Daniela Colombo e Giovanni Giardini

Informiamo la Vice Sindaco F.F. Silvia Stanig e il Presidente del Consiglio Comunale Antonio Segalerba, che proprio perché conosciamo bene il funzionamento della macchina comunale, ci siamo dissociati dall’Atto che è di spettanza della Giunta e dei Dirigenti.

Ricordiamo che precedenti Delibere di Giunta hanno fatto la storia di questa Amministrazione.

Altro punto, proprio perché siamo stati attenti, in merito al Consiglio Comunale del 24 luglio 2019 si evince che l’ adozione della Delibera di Giunta n.88 del 27 maggio 2019, non era contenuta nel faldone relativo alla pratica iscritta all’ordine del giorno al punto 9) e pertanto preclusa ogni possibilità di consultarla e di saperne i contenuti.

Tanto è vero che oggi 26 Gennaio 2022 al nostro accesso agli atti il Segretario Generale Dott . Fulvio Andrea Pastorino cosi risponde: “…..la predetta deliberazione G.C. n.88/ 2019, non indicata nell’oggetto di cui al punto 9) dell’ordine del giorno per mero errore materiale, è stata direttamente comunicata in seduta….”.

Invitiamo il Presidente del Consiglio Antonio Segalerba a riascoltare la registrazione audio-video del Consiglio Comunale di cui sopra alle ore 1 (uno), 7 (sette) minuti e 22 ( ventidue ) secondi, quando dichiara che le Delibere di Giunta n.84 e 88 non sono nell’ordine del giorno sorvolando il tema trattato.( Ne venivano a conoscenza solamente per la 88 con un accesso agli atti ).

Evidentemente non si era accorto o si è dimenticato di inserire le due Delibere, soprattutto dell’importanza della n.88.

Ancora una volta ripetiamo come sia discutibile, caotico e approssimativo il suo modo di condurre il Consiglio Comunale, anche perché nel Portale Trasparenza del Comune non compare, ancora oggi, alla pratica che ne sarebbe relativa alle comunicazioni del 24 luglio 2019 nell’elenco delle delibere di consiglio comunale la Delibera di Giunta n.88/2019

Gli suggeriamo di prestare maggiore attenzione, controllando l’ordine del giorno, contare bene i Consiglieri presenti…..forse distratto dai buontemponi che gli mandano video durante il Consiglio Comunale. Gli ricordiamo che chi deve controllare le pratiche che vengono messe a odg è proprio il presidente del consiglio comunale. Distrazione dimenticanza? Eppure la pratica aveva fatto rumore e anche Segalerba doveva averlo sentito?