Camogli: ucciso da un infarto in strada, aveva 48 anni - LevanteNews

Tardo pomeriggio. Camminava in strada con le stampelle a Camogli, in via Piero Schiaffino dove abita con i genitori, quando è stato colpito da un probabile infarto. Tempestivo l’arrivo della guardia medica di Ruta e della Croce Verde di Camogli. L’uomo, classe 1974, era ancora cosciente. Ma non ce l’ha fatta nonostante i prolungati tentativi di rianimazione. In attesa dell’ok del magistrato per la rimozione della salma, via Piero Schiaffino è stata chiusa al traffico, i veicoli, compresi i bus, sono stati deviati in via Mazzini. Sul posto anche carabinieri e polizia urbana.