Camogli: prestigioso riconoscimento a Fabio Masi - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

A nome dell’Amministrazione comunale, l’assessora alla cultura e turismo Elisabetta

Anversa si congratula con Fabio Masi – il libraio dell’Ultima Spiaggia – vincitore

quest’anno del “Premio nazionale per Librai Luciano e Silvana Mauri”: un

riconoscimento prestigioso per i librai che si sono distinti nel panorama nazionale

dell’editoria.

Venerdì 28 gennaio è prevista la premiazione che si svolgerà nell’ambito di un convegno,

a cui parteciperanno editori e librai italiani e internazionali, organizzato dalla Fondazione

Umberto e Elisabetta Mauri.

“Il risultato è eccezionale: dimostra come “piccolo sia bello” e come l’attenzione alle

piccole case editrici possa portare ottimi riscontri” afferma Elisabetta Anversa, che

continua “Sono molto contenta del risultato di Fabio e Alessia Masi – e dei loro

collaboratori – principalmente per l’attenzione e la disponibilità che sanno dimostrare

concretamente nei confronti dell’Amministrazione, con la presenza e la collaborazione

fattiva agli eventi culturali della città. Ma soprattutto, vorrei ricordare che la libreria

Ultima Spiaggia rappresenta una sorta di ‘servizio di pubblica utilità’: la disponibilità

all’ascolto e la costante presenza sul territorio giocano un importante ruolo nella relazione

anche con i bambini di tutte le età a cui viene garantito uno spazio sempre aperto che

avvicina, interessa e incuriosisce con garbo e professionalità”.