Calcio/ Samp, si avvicina Sabiri dell'Ascoli - LevanteNews

La Sampdoria si concentra sul centrocampo: dopo Sensi è vicino a indossare la maglia blucerchiata anche Sabiri dell’Ascoli.

Il calciatore classe 1996 dovrebbe arrivare in blucerchiato in prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista naturalizzato tedesco si trasferisce in bianconero il 28 settembre 2020 collezionando 32 presenze e realizzando 8 gol. Nel campionato in corso gioca 10 partite mettendo a segno 3 reti.

Non è l’unico nome che ruota intorno alla Sampdoria: oltre a Linetty che Giampaolo vorrebbe per averlo già allenato, piace pure Diawara in uscita dalla Roma ma sul quale c’è pure l’interesse del Cagliari.

In uscita c’è invece Valerio Verre direzione Empoli dove ritroverà il suo ex compagno Tonelli.