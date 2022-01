Calcio/ Il Marina Giulia affida la squadra a Sebastiano Rametta - LevanteNews

Dall’Acd Marina Giulia

Acd Marina Giulia comunica di avere affidato la guida tecnica della prima squadra a mister Sebastiano Rametta che mantiene anche la carica di vice presidente, ma abbandona il ruolo di giocatore e capitano.

“Voltiamo pagina e lo facciamo con uno di famiglia, il nostro Sebastiano Rametta. So che ci metterà tutta la competenza e la passione, chiedo a tutta la squadra di lavorare insieme con lui con dedizione e unità di intenti”

Così commenta il presidente Usai a margine della presentazione del nuovo mister alla squadra.

Queste invece le prime parole di mister Rametta: “Allenare credo sia il sogno di tanti…e infatti è sempre stato il mio…ma avere la possibilità di farlo a 22 anni nel Marina Giulia squadra in cui sono stato capitano da 4 anni a questa parte credo sia qualcosa di unico. Per questo ringrazio Marco Usai , che ritengo riduttivo chiamare Presidente, poiché per me è molto di più ! Questa società per me è la mia seconda famiglia e si sa che ognuno di noi per la famiglia vorrebbe solo il meglio. Per questo io, il mio staff e i miei ragazzi daremo il 200% per questa maglia.

sono certo di trasmettere tutta la mia passione e la voglia di combattere che ho dentro.”

La squadra agli ordini del nuovo mister ha ricominciato dopo la sosta gli allenamenti per presentarsi al meglio per il prossimo inizio della seconda parte del nostro campionato.