Calcio/ Genoa: Caicedo saluta, passa in prestito all'Inter - LevanteNews

Si chiude con nove partite in campionato e un gol l’esperienza di Felice Caicedo al Genoa: l’attaccante domani andrà a Milano per fare le visite mediche con l’Inter e riabbracciare Simone Inzaghi suo mister ai tempi della Lazio. L’operazione, come riporta Sky Sport, si chiude in prestito secco.

Una stagione negativa quella della punta ecuadoriana anche a causa dei numerosi infortuni che lo hanno penalizzato nel rendimento. Ora una nuova avventura sotto la Madonnina anche se con la formula del prestito.

Il Genoa che ha abbracciato Roberto Piccoli potrebbe valutare altre soluzioni in attacco soltanto se dovesse partire Ekuban altrimenti potrebbe decidere di restare così anche se da qui al 31 gennaio alle 20 potrebbero crearsi delle occasioni.