Da Barbara Romano, volontaria di Bordighera Liguria

Due fratelli di 6 mesi; li abbiamo salvati da una situazione drammatica. Due maschi sono Goku e e Jack abbiamo bisogno di trovargli casa anche in maniera separata, è urgente. In questo momento si trovano in un ricovero in una clinica perché avevano delle problematiche di denutrizione quindi chiediamo il vostro aiuto per trovargli famiglia media taglia arriveranno al massimo sui 16 17 kg.

Per info 388 87 15 580