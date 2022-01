Zoagli: bando scaduto da mesi; locali comunali sfitti - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari, consigliere comunale riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata al sindaco

Oggetto: concessione di locali ad uso commerciale.

Con delibere di Giunta Comunale n. 65/66 del 16.7.2021, sono stati indetti i bandi relativi alla concessione dei locali ad uso commerciale della pescheria e del locale sito in via XX Settembre 5. Detti bandi scadevano verso la fine di agosto 2021, essendo trascorsi ad oggi più di quattro mesi dal termine del bando, chiedo con la presente che fine hanno fatto e come mai non sono ancora stati assegnati.

In attesa di risposta in merito, porgo cordiali saluti.