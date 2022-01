Dal comune di Sori

Oggi 26 Gennaio 2022 Alisa Liguria, tramite il Portale “PoLiSS”, ha comunicato all’Amministrazione comunale che nel territorio del Comune di Sori attualmente vi è la presenza di:

– 149 persone positive al Covid19 in isolamento domiciliare;

– 33 persone in Quarantena per aver avuto contatto con un positivo o per rientro dall’estero.