Chiavari: la gelateria Marconi al 72esimo Festival di Sanremo - LevanteNews

Il Tigullio “sbarca” a Sanremo: per il secondo anno di fila la gelateria Marconi nella Città dei Fiori per il 72esimo Festival.

Durante la kermesse in programma dal 1 al 5 febbraio, il titolare delle gelaterie Marconi di Chiavari e Portofino – accompagnato dal fratello e socio Mauro Marconi, dalla collaboratrice Beatrice De Paoli, dal maestro Giuseppe Arena e la moglie Rosaria Inferrera – delizierà giornalisti, cantanti e personaggi dello spettacolo con le sue specialità.

Nel laboratorio è tempo di preparativi con una torta delle dimensioni di un metro per un metro e mezzo: il dolce che verrà portato all’attenzione dei presenti al Festival è composto da un pan di spagna con crema chantilly aromatizzato con fiori di arancio amaro della valle Bona, rose della valle Scrivia, cioccolato e panna. Non è tutto, perché all’interno di Casa Sanremo sbarcheranno pure gelati e vari dessert in salsa ligure e anche siciliana.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alla promozione della città di Chiavari Gianluca Ratto: “Siamo orgogliosi che le eccellenze del nostro territorio vengano portate all’attenzione di un pubblico internazionale, durante un’occasione unica come quella del Festival. Il talento di Fabio Marconi e di suo fratello, oltre alla qualità dei prodotti locali utilizzati, verrà sicuramente riconosciuto e apprezzato dagli ospiti di Casa Sanremo e non solo”.