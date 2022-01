San Colombano: Galleria delle Ferriere, riunione di Anci su aspetti socio sanitari - LevanteNews

Dal comune di San Colombano Certenoli su Telegram

Il 26 Gennaio 2022, alle ore 12.00, si è tenuta una videoconferenza, organizzata da ANCI Liguria, sugli aspetti socio-sanitari inerenti alla prossima chiusura al traffico della galleria “P. E. Taviani” sul tratto Ferriere – Traso della S. S. n° 225 della Fontanabuona.

In particolare si è discusso sulle procedure da applicare al fine della predisposizione, sul lato di Ferriere della galleria in argomento, di un’area attrezzata da adibire ad eliporto (funzionante anche nelle ore notturne) riservato alle emergenze sanitarie; a tal fine si svolgerà a breve un incontro tra i Comuni di Lumarzo e Bargagli, il 118, le ASL chiavarese e genovese, ed i Vigili del Fuoco.

Si ricorda che, come da accordi intrapresi tra ANAS – Città Metropolitana – Amministrazioni Comunali, i lavori di messa in sicurezza della galleria inizieranno il 21 Febbraio 2022; entro tale data verranno ultimati i lavori di adeguamento della S. P. n° 77 di Boasi ai maggiori volumi di traffico che si verificheranno ad iniziare dal 21.02.2022 e, per i successivi quaranta giorni, la galleria sarà totalmente chiusa, sia di giorno che di notte.

In seguito (per 465 giorni circa) la galleria sarà percorribile solo in un senso secondo fasce orarie che verranno definite in funzione dei prevalenti flussi di traffico.

I veicoli, sia nella fase di chiusura totale della galleria che nel periodo in cui sarà attivato un solo senso di marcia, saranno indirizzati a transitare attraverso la galleria di Sottocolle della S. P. n° 77.