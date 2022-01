RASSEGNA STAMPA. Covid, terreno fertile nelle scuole - LevanteNews

Oggi, mercoledì 26 gennaio, auguri a Tito. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “Il mio uscio è di legno e c’entra solo chi è degno”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “Ieri nella Asl 4, i nuovi contagi sono stati 770; i pazienti ricoverati sono 37 di cui uno in intensiva”; “Il covid dilaga a scuola, in quarantena 100 classi, ieri 250 nuove infezioni”; “Il pass non era suo, denunciata”; “Test antigenici, assalto in farmacia”; “Caccia ai tamponi, l’Asl 4 potenzia i centri a Chiavari e Rapallo”; “Alla Fincantieri, oltre 100 prenotazioni”.

Lavagna: diga Perfigli, la protesta non si ferma. Chiavari: “Qui accesso consentito a tutti”, valanga di consensi. Chiavari: domenica in mensa, aumentano le adesioni. Chiavari: progetto arte inclusione, prime proposte. Chiavari: Mudeo della città nell’ex Tribunale, firmato l’accordo con il ministero. Chiavari: quattro aule al Da Vigo per un massimo di tre anni. Chiavari: Edith Bruck, intervento da remoto con gli studenti. Chiavari: violenza contro le donne, cortometraggio di Esposito. Chiavari: San Francesco di Sales, incontro da remoto tra vescovo e giornalisti. Zoagli: fermata bus soppressa, è polemica contro il sindaco.

Rapallo: orta il commercio punta sullo sbarazzo. Rapallo: “Noi alle prese con il cantiere per il torrente San Francesco”. Portofino Coast festeggia io 35 anni di vita.

Recco: ex scuola Maestre Pie, affidata la progettazione.

Ne: Federparchi contro le miniere, “Cingolani revochi il dcecreto”.