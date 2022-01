Rapallo: servizio civile, in Comune disponibili 13 posti - LevanteNews

E’ stata prorogata a giovedì 10 febbraio la scadenza per partecipare al bando giovani di Servizio Civile Universale 2022. Presso il Comune di Rapallo sono disponibili 13 posti.

La presentazione della domanda può essere effettuata esclusivamente online all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Per partecipare è necessario essere in possesso delle credenziali Spid. Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età (28 anni + 364 giorni), cittadini italiani, comunitari o non comunitari regolarmente soggiornanti.

Il progetto garantisce

• 12 mesi di durata

• rimborso mensile pari ad € 444,30

• 25 ore settimanali

• copertura assicurativa

• percorso formativo a carattere generale e specifico

• monitoraggio dell’attività svolta

• validazione delle competenze