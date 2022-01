Rapallo: Panathlon Club, Molinari confermato presidente - LevanteNews

Dal Panathlon Club Rapallo – Tigullio Occidentale

Nella sede del Panathlon Club Rapallo – Tigullio Occidentale, presso l’ Hotel Europa, la sera del 25 gennaio 2022, si è svolta l’Assemblea Generale del Club, per il rinnovo delle cariche sociali.

Alla carica di Presidente, e’ stato riconfermato, per acclamazione il Prof. Adelindo Molinari.

26 elettori su 29 Soci, hanno poi votato per il rinnovo del Consiglio Direttivo, al quale partecipavano 8 candidati, per 6 posti da consigliere.

Alla fine dello spoglio sono stati eletti

Mario Restano 22 voti,

Giovanni Roncagliolo 21,

Orlando Gentile 20,

Giuseppe Valvo 19,

Eugenio Brasey 15,

Francesco Maria Cianci 13.

La serata si e’ svolta con il rispetto delle regole anti covid, ed e’ stata trasmessa in diretta sulla piattaforma google meet.

“Sono onorato della fiducia che mi e’ stata data. Daremo continuità al lavoro fatto nel biennio precedente, che, nonostante le grandi difficoltà dovute alla pandemia, ci ha visto crescere di oltre il 50 per cento nel numero degli iscritti e sviluppare progetti di grande qualità. Cercheremo di portare nelle scuole la nostra filosofia che si estrinseca attraverso il fair play, per cercare di aiutare gli studenti a crescere nello sport in modo civile e costruttivo. Aumenteremo il nostro impegno per promuovere la cultura sportiva in tutte le sue declinazioni, cercando di raggiungere tutte le fasce di praticanti e simpatizzanti con un’attenzione al mondo dei disabili.”

” A breve sarà convocato il nuovo Consiglio Direttivo, per definire le cariche sociali e appena sarà possibile faremo una conviviale dove sarà presentata ufficialmente la squadra che condurrà il Club nel biennio 2022/2023.”