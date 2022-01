Portofino: quattro ordigni sul fondale tra Faro e Olivetta - LevanteNews

Quattro proiettili sono stati individuati da un sub su un fondale prospiciente Portofino, tra il Faro e la baia dell’Olivetta. I sommozzatori della Marina Militare hanno confermato la presenza dei presunti ordigni e il Circomare di Santa Margherita Ligure ha interdetto la navigazione per un raggio di 500 metri dal luogo del ritrovamento. Nei prossimi giorni gli artificieri della Marina preleveranno gli ordigni, li esamineranno e li faranno eventualmente brillare all’esterno e a distanza dell’Area marina protetta per evitare una strage di fauna.