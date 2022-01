Moneglia-Sestri-Chiavari-Rapallo-'Santa'-Sori: i film in programma - LevanteNews

La programmazione nei cinema del Levante

1° film Il lupo e il leone ore 16.00 unico spettacolo 2° film Aline ore 18.00 e 21.00 Da venerdì 28 a domenica 30 gennaio

**********

ARISTON Sestri Levante (Via Fico 12; telefono 018 541505)

Dal 27 al 31 Gennaio (martedì 1 e mercoledì 2 chiuso)

Nightmare alley – la fiera delle illusioni

Giovedì e venerdì ore – 17.00; 21.15

Sabato e domenica ore 15.45; 18.30; 21.15

***

Lunedì ore 21.15

Il lupo e il leone

Giovedì e venerdì ore 17.15; 21.00

sabato e domenica ore 16.00

Lunedì ore 21.00

***

Ennio (anteprima solo sabato e domenica)

sabato e domenica ore 18.00; 21.00

**********

AUGUSTUS Rapallo (Via Muzio; telefono 0185 61951)

Dal 27 gennaio al 2 Febbraio chiuso

**********

CENTRALE. Santa Margherita Ligure (Largo Giusti; telefono 0185 286033)

Dal 27 gennaio al 2 febbraio

Nightmare alley . la fiera delle illusioni

Giovedì e venerdì ore 16.00; 21.15

Sabato e domenica ore 15.30; 18.15

Lunedì e martedì ore 16.00; 21.15

***

Ennio (anteprima solo sabato e domenica) ore 21.15

**************

SALA COSTA Sori (Via Combattenti Alleati 4; 0185 700681)

Il capo perfetto

– Mer 26 gennaio ore 21:00

Regia di Fernando León de Aranoa

Un film con Javier Bardem, Almudena Amor, Manolo Solo, María de Nati, Mara Guil, Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha, Celso Bugallo, Fernando Albizu, Tarik Rmili, Rafa Castejón, Daniel Chamorro, Martín Páez, Yaël Belicha, Dalit Streett Tejeda

Genere commedia

Durata: 120 min.

Il capo perfetto, film diretto da Fernando León de Aranoa, racconta cosa accade nella fabbrica Blanco Básculas, che produce bilance di tutti i tipi. A capo della ditta c’è il proprietario, Blanco (Javier Bardem), noto per essere un dirigente comprensivo, buono e carismatico. Quando viene a sapere che nella sua impresa è prossimo l’arrivo di una commissione d’ispezione, che sta facendo visita a tutte le aziende del posto per scegliere chi si aggiudicherà una premiazione di eccellenza, Blanco inizia a controllare che tutto nella fabbrica sia al posto giusto. In breve tempo deve preparare il suo gruppo di operai alla visita e risolvere eventuali problemi.

Ad aumentare maggiormente le sue ansie e le sue preoccupazioni arriva un operaio licenziato, che si presenta in azienda insieme ai due figli per chiedere di essere di nuovo assunto. Non vedendo la sua richiesta assolta, l’ex dipendente inizia a calunniare e diffamare Blanco…

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=vKZbs5vaqy8

***

Supereroi

– Ven 28 gennaio ore 21:00

– Sab 29 Gennaio ore 21:00

– Dom 30 gennaio ore 18:00

– Mer 2 febbraio ore 21:00

Regia di Paolo Genovese

Un film con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Vinicio Marchioni, Greta Scarano, Elena Sofia Ricci, Gwendolyn Gourvenec, Linda Caridi, Flavio Parenti, Angelica Leo, Giacomo Mattia

Genere: commedia, drammatico, sentimentale

Durata: 120 min.



Supereroi, film diretto da Paolo Genovese, racconta la storia due giovani innamorati, Marco e Anna (Alessandro Borghi e Jasmine Trinca). Lei è una persona creativa e impulsiva, è una fumettista che detesta ogni tipo di convenzione. Lui, invece, è un insegnante di fisica, fermamente convinto che ogni reazione sia determinata da un’azione e che quindi anche nella vita tutto ciò che accade può essere spiegato. I due cercano di sopravvivere al tempo che passa e che spesso porta a galla litigi, vecchi segreti e qualche bugia.

Il film ci mostra come le coppie che resistono al logorante trascorrere del tempo siano formate da veri supereroi, che permettono loro di nuotare contro corrente per salvare il loro amore.

*****

Il lupo e il leone

– Sab 29 gennaio ore 17:30

– Dom 30 gennaio ore 15:30

Regia di Gilles de Maistre

Un film con Molly Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, Mylène Dinh-Robic, Rebecca Croll, Evan Buliung, Rhys Slack, Derek Johns

Genere Avventura, Family

Durata: 99 min.



Il lupo e il leone, film diretto da Gilles de Maistre, racconta la storia d Alma (Molly Kunz), una ragazza di 20 anni e abile pianista che vive a New York e che, dopo la morte di suo nonno, torna nella casa dove ha trascorso la sua infanzia per prendere parte al funerale. L’abitazione è sita su un’isola remota del Canada ed è qui che Alma ha tutti i dolci ricordi di quando era bambina e trascorreva le giornate insieme a suo nonno, che l’ha cresciuta.

Mentre si ricollega con la terra delle sue radici, Alma s’imbatte in un cucciolo di leone smarrito, che doveva entrare a far parte del circo di Vancouver, e in una piccola lupa, anche lei in difficoltà. La ragazza decide di salvarli e crescerli e sarà proprio questa amicizia a cambiare la sua vita per sempre…

guarda il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=kpzyUpRj6ts

———————————————————————————————————————————————-

Per poter accedere alla sala è obbligatorio rispettare alcune regole per la sicurezza di tutti:

– è obbligatorio presentare il proprio Green Pass all’ingresso della struttura

– rilasciare le proprie generalità che verranno conservate nei termini di legge per un totale di 15 giorni

– Si può accedere alla sala solo forniti di mascherina fpp2

– Mantenere la mascherina fpp2 all’interno della sala cinematografica e nelle aree comuni

– non si possono consumare cibi e bevande all’interno della struttura

– disinfettarsi le mani con i dispenser presenti all’interno della struttura

– i minori dovranno essere sempre accompagnati da un adulto

– i biglietti potranno essere acquistati in prevendita presso il cinema durante gli orari di apertura della Pro Loco Sori