Sestri: Covid e commercio, ne parliamo con il Civ-Centro - LevanteNews

L’arrivo della quarta ondata a inizio dicembre scorso, con la conseguente rapida impennata dei casi di Covid-19 a causa dell’elevata contagiosità della variante Omicron, ha determinato il fermo della maggior parte degli eventi e manifestazioni, il crescente ritorno nelle scuole della didattica a distanza e una grandissima confusione generale sulle regole per tamponi e quarantene. Ne sono state investite in pieno anche le attività commerciali, piegate duramente da due anni di chiusure e riaperture continue e oggi in una situazione stagnante di disagio, compresa da qualche settimana l’introdozione dell’obbligo di Green Pass per accedere ai locali. E se le previsioni parlano di un ritorno alla “normalità” a partire da marzo, per ora si naviga vista, per non dire al buio. Da Sestri Levante, ce ne parla Djamila Lahmar, membro del direttivo dell’Ascom (Associazione Commercio Turismo e Servizi) e presidente del Civ-Centro integrato di via, che riunisce gli esercenti del centro storico.

Come sta andando per voi la quarta ondata? “Tutto il tessuto commerciale della città sta soffrendo, il lavoro è praticamente fermo perché le persone stanno a casa per paura del contagio e dell’eventualità di doversi sottoporre alla quarantena, nonostante per chi si è vaccinato i sintomi siano molto lievi. A parte la grande distribuzione nel settore alimentare, si rinuncia a bar e ristoranti, ai vestiti e ai generi non di primaria necessità. Ci sono giorni che qui da me, ho un negozio di abbigliamento (“No Name”) in via XXV aprile, non entra nessuno; diversi miei colleghi hanno deciso di chiudere per ferie. Sono chiuse anche le strutture ricettive, i Due Mari e il Miramare, è restato aperto solo il Grande Albergo”

Come reputa le nuove norme e la gestione da parte delle istituzioni? “Si sta effettuando un’operazione di terrorismo psicologico, soprattutto sui mezzi d’informazione, a mio avviso dannosa e le cose stanno sfuggendo di mano. Non si può continuare così, se non si smette con questi allarmi quotidiani la situazione peggiorerà ancora. A questo punto tanto vale tornare in lockdown per noi, piuttosto che guardare le strade e i negozi deserti. E’ un periodo surreale. Dal 1 febbraio anche nel mio settore scatta l’obbligo della verifica della certificazione (altrimenti c’è il rischio di sanzioni) e certo contribuirà alla diminuzione degli incassi. Non stiamo ricevendo nessun ristoro”.

Qual era la situazione prima di Omicron? Sperate nei saldi? “La stagione autunno-inverno era partita bene, ad ottobre c’erano molti stranieri e il bel tempo ci aveva favorito. Natale è stato decisamente sottotono e ha deluso le aspettative. Si vede un po’ di gente durante il fine settimana, ma i numeri sono comunque bassissimi, ancora di più dell’anno scorso, benché fossimo in fascia arancione. Ora c’è un clima peggiore, di rassegnazione. Non ci resta che aspettare la bella stagione per tornare a lavorare, ma non sono tre mesi d’estate a invertire la rotta”.