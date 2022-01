Città metropolitana: Rimassa presidente dei Revisori - LevanteNews

Anche oggi si è riunito il Consiglio metropolitano presieduto dal sindaco Marco Bucci cui partecipa come vicesindaco metropolitano il primo cittadino di Rapallo Carlo Bagnasco. Oggi, tra le pratiche più significative, il rinnovo del collegio dei revisori e l’elezione del suo presidente per il triennio 2022-2025: il dottor Fabrizio Rimassa; gli altri membri sono la Dottoressa Patrizia Trabucco e il Dottor Pietro Ghersi. Il collegio è un organo fondamentale per gli enti pubblici in quanto verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali.