Chiavari: solidarietà dell'Anpi di Sestri ai 22 licenziati Hi-Lex - LevanteNews

Da Anpi Sestri Levante

I timori dei lavoratori e delle lavoratrici di Hi-Lex Chiavari si stanno concretizzando: l’azienda annuncia il licenziamento di 22 persone. ANPI Sestri Levante rinnova la propria solidarietà e è al fianco dei lavoratori a difesa dei posti di lavoro. E’ inaccettabile che la crisi debba sempre ricadere sulle loro spalle, nessun posto di lavoro deve andare perso. ANPI Sestri Levante è pronta a scendere in piazza al fianco dei lavoratori come ha sempre fatto ogni qualvolta viene messa in discussione l’occupazione nel nostro territorio.