Chiavari: piazza N.S. Dell'Orto, inizio lavori di pulizia delle condotte - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Chiavari

Sono iniziate le operazioni di pulizia delle condotte in piazza N.S Dell’Orto in corrispondenza dal sagrato della cattedrale, necessarie ad eliminare i detriti solidificati che provocano un impedimento al corretto deflusso delle acque.

“Si tratta di un lavoro funzionale al ripristino dalla massima capacità di portata delle condotte delle acque meteoriche, fondamentale per la mitigazione del rischio idraulico – spiega il consigliere delegato al ciclo delle acque e Ato, Paolo Garibaldi – Avevamo previsto questi interventi nel cronoprogramma generale dei lavori di pulizia delle tubature cittadine, oggi si procederà valutando attentamente la modalità migliore di intervento per evitare disagi, per quanto possibile”.