Chiavari: Partecip@ttiva e due incontri culturali - LevanteNews

Da Andrea Torchio, presidente di Partecip@ttiva, associazione culturale d’impegno socio-politico che opera nel territorio del Tigullio

Partecipattiva, nell’ottica di approfondire ed ampliare la sua presenza sui canali social per favorire lo scambio culturale e conoscitivo del territorio, ha promosso per sabato 29 gennaio in collaborazione con le due gallerie Instagram @thehub_liguria e @thehub_genova, gestite da Maurizio Bardini e Rosa Ciliberti, entrambi ambassador di @genovamorethanthis, il profilo ufficiale della città di Genova, un pomeriggio per pubblicizzare due veri gioielli di Chiavari su Instagram: assieme alle circa 20 persone già iscritte, andremo alla scoperta del Parco Botanico e di Palazzo Rocca.

L’appuntamento è alle ore 14,30 per iniziare con la visita al Parco di Villa Rocca accompagnati dall’architetto Piero Gaggero che ci svelerà segreti e curiosità di questo luogo magico.

Alle ore 16,00 ci sposteremo all’interno del Palazzo Rocca, dove è in corso una mostra su Luiso Sturla così ritratto dalle parole di Silvia Stanig, in veste di storica dell’arte: «un pittore, un artista, un intellettuale che qui con noi ha nutrito la sua arte e la sua meravigliosa personalità. Soprattutto negli ultimi anni, le

sue opere si sono arricchite di una particolare semiotica, di simboli, di una sorta di alfabeto personale che rendono il linguaggio di Sturla unico e inconfondibile. Stiamo parlando di un pittore informale lirico dallo

spirito internazionale. Durante la sua permanenza nella Grande Mela, Luiso ha respirato l’essenza dell’espressionismo astratto attraverso personalità che hanno dato avvio alla storia dell’arte contemporanea quali Mark Rothko, Willem De Kooning e Jasper Johns per citarne solo alcuni. Sturla ha fatto tesoro di tutto quello che ha potuto vedere e conoscere ed è riuscito a rielaborare nella sua produzione artistica la sua propria poesia, conservando un italianissimo retaggio umanista. Molto si potrebbe aggiungere, basti pensare alla sua attività a Milano, a Firenze e all’esperienza del MAC (Movimento d’Arte Concreta)»

A guidarci nella visita sarà la curatrice della mostra, la dott.sa Rossella Soro, dell’associazione culturale Archivio Luiso Sturla, costituita con lo scopo di promuovere il lavoro dell’arista, sia in vista di una catalogazione generale della sua opera, sia per valorizzarne il contributo nell’ambito della vicenda artistica del secolo passato e di quello in corso nel nostro Paese. «Questa mostra ospitata a Palazzo

Rocca è stata pensata come omaggio a tutti i chiavaresi, che nel tempo, oltre settant’anni, hanno apprezzato e sostenuto l’opera di Luiso Sturla» le sue parole.

Per la città di Chiavari è un’opportunità di mettersi in mostra e svelare agli instagramers provenienti da tutta la Liguria due tesori che maggiormente la rappresentano.

Per Partecipattiva l’orgoglio di essere sempre al centro delle iniziative culturali di Chiavari.