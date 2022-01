Chiavari: "Monarchia Liguria" irrompe nelle elezioni - LevanteNews

Da Monarchica Liguria

Si è riunito, sotto la Presidenza dell’Avv. Massimo Mallucci, già Consigliere ed Assessore comunale, il Comitato elettorale “Chiavari da tutelare” che aveva partecipato alle ultime elezioni amministrative, in appoggio a Marco Di Capua, quale Sindaco. Durante la riunione, si è parlato della lista, della futura competizione elettorale e dei programmi. In particolare si è affrontato il problema dell’abbattimento delle barriere architettoniche, attuato in gran parte della città senza, però, segnalare gli improvvisi dislivelli che si sono venuti a creare e che determinano vere e proprie insidie e trabocchetti, stante l’uniformità del colore, per i pedoni che inciampano e subiscono contraccolpi. Sarebbe sufficiente porre all’inizio del dislivello, una piccola striscia anche di colore bianco.

I presenti hanno ringraziato la Signora Anna Maria Norero, già Consigliera Provinciale, delegata per la Liguria dell’Associazione (Fiaba), elaboratrice della proposta di una Legge Quadro, in materia, per rendere le città ed i servizi accessibili a tutti. La Signora Norero ha partecipato a periodici incontri con Ferrovie dello Stato, ove è stata posta un’attenzione particolare alla stazione ferroviaria di Chiavari, ove le barriere architettoniche la rendono quasi inagibile per le persone in difficoltà. In tali riunioni l’Associazione Fiaba è riuscita a migliorare il punteggio e la collocazione, nelle liste di priorità, per Chiavari e la sua stazione ferroviaria. Purtroppo l’attuale amministrazione non ha dato seguito ad iniziative che evidenziassero precise condizioni, per seguire il calendario degli interventi presso “Ferrovie dello Stato”, in modo da coordinarli con i progetti del Comune, al momento non adeguati alle aspettative dei cittadini. Sono state, comunque, inviate, presso la apposita Commissione delle Ferrovie: fotografie, perizie e progetti di intervento.

Avv. Paolo Carniglia Marulli di San Cesario