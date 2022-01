Chiavari: lavoratori Hi Lex, la solidarietà del Pd - LevanteNews

Dal Partito Democratico Federazione del Tigullio

In questi giorni sono stati annunciati 22 licenziamenti nella sede chiavarese della

multinazionale giapponese Hi-Lex, già Lames.

La problematica è scaturita dalla riduzione delle commesse e dal conseguente calo

del fatturato. La pandemia e la crisi dei materiali hanno dato un duro colpo al

comparto dell’automotive.

In un primo tempo è stata richiesta la cassa integrazione ordinaria rigettata però

dall’INPS, a fronte di questo diniego Hi_Lex dopo l’utilizzo di periodi di ferie forzate

ha dichiarato un numero importante di esuberi.

Il Tigullio non può permettersi di perdere posti di lavoro in un momento così difficile come quello che tutti stiamo affrontando.

Crediamo che il momento vada superato con il coinvolgimento di tutte le parti sociali e dei livelli istituzionali.

Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza ai lavoratori, e ci attiveremo ad ogni

livello perché si mettano da subito in campo tutte le iniziative necessarie per la difesa dei posti di lavoro e per il supporto al comparto dell’automotive.

Alessio Chiappe (Segretario Pd Tigullio)

Luca Garibaldi (Capogruppo Pd Regione Liguria)

Vito Vattuone (Senatore PD)