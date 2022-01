Chiavari: l'Amministrazione ha incontrato i vertici Hi-Lex - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

L’amministrazione ha incontrato nel tardo pomeriggio di oggi i vertici di Hi-Lex per capire esattamente i termini del problema occupazionale.

“Abbiamo chiesto garanzie all’azienda che non si aprano ipotesi di delocalizzazione e sul punto ci è stato garantito che rimarrà a Chiavari. L’attuale situazione è dovuta alla crisi mondiale di alcuni settori della produzione ed in particolare dell’automotive. È un momento indubbiamente delicato a causa delle ripercussioni che la pandemia ha avuto nel settore dell’automobile e per l’approvvigionamento delle materie prime, ma lo è ancor di più per i 22 lavoratori che si trovano ad affrontare questa situazione di incertezza durante un periodo difficile come quello che stiamo vivendo – spiegano il vicesindaco F.F di sindaco Silvia Stanig e il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – Auspichiamo che si possa trovare un giusto dialogo con i sindacati e che vengano adottate tutte le misure necessarie per sostenere i dipendenti, anche attraverso ammortizzatori sociali e indennizzi, riducendo al minimo gli esuberi. Seguiremo attentamente gli sviluppi della vicenda con la massima attenzione verso i lavoratori e le loro famiglie, cercando di dare il nostro contributo”.