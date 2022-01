Ancora un incidente ieri notte in A-12 in prossimità di un cantiere. Nello scontro tra Tir e auto è rimasta ferita una persona trasferita al pronto soccorso del San Martino in codice giallo. Sul posto 118, vigili del fuoco per estrarre il conducente dall’abitacolo della vettura.Conseguenti code in attesa di sgombrare la carreggiata.