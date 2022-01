Cane rischia di annegare nel pozzo, padrone si cala e lo salva - LevanteNews

Da CNSAS Liguria – Relazioni Esterne

Mattinata movimentata per un uomo di circa 70 anni, cacciatore, e del suo cane nei boschi tra Riccò del Golfo e la val Graveglia (La Spezia). Tutto è cominciato quando il cane, inavvertitamente, è caduto in un fosso. L’animale non riusciva più a risalire e la presenza dell’acqua ha preoccupato anche il cacciatore temendo che il livello potesse salire e mettere in difficoltà il cane. Viste le difficoltà, l’uomo ha iniziato a chiedere aiuto a gran voce. Le sue urla sono state udite da alcuni passati che hanno avvertito le forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati soccorso alpino e speleologico Liguria assieme ai vigili del fuoco.

Nel frattempo, però, anche l’uomo si era calato dentro al fosso. Solo dopo molti tentativi, era riuscito a risalire dal fosso con il cane. L’incontro con i soccorritori è avvenuto lungo un sentiero nei pressi del luogo dell’incidente. A quel punto (presente anche la Croce Rossa di Riccò del Golfo) è stato verificato che le condizioni di salute dell’uomo e del suo amico a quattro zampe fossero nella normalità prima che lo stesso cacciatore risalisse sull’auto per tornare a casa.