Camogli: rischio frane a Punta Chiappa, pronti 790.000 euro - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

790.000 euro per gli interventi di mitigazione del rischio geomorfologico in località

Scogli Grossi–Porto Pidocchio.

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico–economica per gli interventi di

mitigazione del rischio geomorfologico in località Scogli Grossi – Porto Pidocchio.

Lo studio di fattibilità di tutta l’area è stato affidato al dott. geol. Andrea Benedettini, che

ne ha individuato le problematiche e stabilito gli interventi di mitigazione del rischio

geomorfologico necessari per la messa in sicurezza, oltre alla predisposizione di un

quadro aggiornato degli interventi già eseguiti.

Le opere verranno realizzate sia dal Comune che dal FAI nelle parti di rispettiva

competenza.

A seguito di alcuni smottamenti del terreno a lato del percorso sottostante la viabilità pubblica e la precipitazione di alcuni blocchi rocciosi, per tutelare l’incolumità pubblica dallo scorso 26 settembre il tratto pedonale che interessa la zona è stato interdetto al passaggio.



Per consentire la definizione e la realizzazione degli interventi finalizzati alla riapertura del percorso pedonale nel minor tempo possibile, si sono intanto conclusi gli interventi di pulizia vegetazionale, sia nelle aree pubbliche che private. In questa specifica zona si interverrà prevalentemente con la realizzazione di barriere paramassi e di reti metalliche armate, opere che saranno realizzate dal soggetto privato proprietario delle aree (il FAI).



Per quanto riguarda invece tutta la zona oggetto del progetto si interverrà con rinforzi corticali e fasciature, interventi di difesa passiva mediante installazione di barriere paramassi certificate e il rafforzamento corticale tramite reti armate, oltre a opere di ripristino e manutenzione delle reti esistenti, opere di protezione e sistemazione dei percorsi pedonali.



L’importo previsto per l’effettuazione dei lavori ammonta a 790.000 euro, e si è

predisposto l’inserimento dell’intervento nel Programma Triennale Lavori Pubblici anni 2022–2024, costituendone aggiornamento.

Inoltre, al fine del reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dell’intervento, è previsto l’inoltro dell’istanza per i contributi statali di cui alla L. 145/2018 art. 1 comma ù139 e segg. “Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico”.