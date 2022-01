Camogli: "Ciclisti indisciplinati, pedalano sul lungomare" - LevanteNews

Agostino Bozzo, consigliere comunale di minoranza a Camogli, ha presentato un’ordinanza su un tema molto sentito, in particolare da mamme e anziani che vorrebbero passeggiare sul lungomare su cui sventola bandiera Lilla, in tutta tranquillità e sicurezza.

Scrive Bozzo: “Preso atto che dopo avere presentato nel recente passato un’analoga interpellanza senza un risultato concreto, per segnalare all’amministrazione comunale il transito in bicicletta sul lungomare, in particolare nei giorni prefestivi e festivi, pedalando nel doppio senso della strada e non accompagnando la bici a piedi. Ritenendo la pericolosità, in particolare per i bambini, interpella il sindaco per conoscere se ritiene di intervenire con un costante controllo, in particolare nei giorni festivi e prefestivi”.