Ruta: cinghiali, barriera elettrificata lungo viale Gaggini - LevanteNews

Viale Gaggini è la strada privata che collega Ruta a Portofino Vetta. A margine di un tratto è stata messa una barriera elettrificata (non si sa se funzionante o meno) con l’evidente scopo di evitare incursioni di cinghiali, presenti in zona come testimoniano i danni ai muri a secco di nella zona. Certamente l’altezza non frena l’eventuale accesso di daini e caprioli che un salto supererebbero facilmente l’ostacolo; la strada è aperta al pubblico e alcuni si chiedono se la siepe non sia troppo vicina alla carfreggiata e quibndi raggiungibile anche da animali da compagnia e bambini.