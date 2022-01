Recco: domenica escursione lungo la via del sale - LevanteNews

Da Valerio Lastrico – Guida Ambientale Escursionistica Liguria

Domenica 30 gennaio: la Via del Sale di Recco e i panoramici crinali della valle di Testana. Escursione ad anello

Alcune vie del sale hanno recentemente goduto di una certa fama in termini escursionistici, mentre altre molto meno. Tra le meno conosciute c’è sicuramente quella di Recco, che invece offre molti e diversificati spunti, in un ambiente che sfuma dalla Montagna di Fascia alla zona delle cave di ardesia (che si visiteranno, tempo permettendo).

Si parte da San Rocco di Recco, incontrando subito le tracce dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale con la possibilità di visitare un rifugio antiaereo abitato dalla fauna delle grotte. Si prosegue sulla “via dei ponti romani”, per salire poi lungo la via del sale. Si raggiungono prima la chiesa di Santa Margherita, col suo retablo fiammingo di inizio ‘500, e infine i crinali da cui si gode un panorama ampissimo su praticamente tutta la Liguria, da Capo Mele alle isole di Portovenere, dall’Antola ai monti della Val d’Aveto, con ad un passo l’inconfondibile sagoma del Monte di Portofino. Si riscende poi sempre per crinale, passando per resti di fortificazioni settecentesche e testimonianze dell’attività di fienagione, fino ad uno stupendo balcone panoramico sul Golfo Paradiso e da lì al mare di Recco.

Appuntamento: ore 9,45 davanti alla chiesa di San Rocco di Recco, nei pressi del ristorante Da Vitturin e del ponte dell’autostrada. Possibilità di parcheggio gratuito in zona. Per chi viene a piedi dalla stazione ferroviaria, seguire via Roma (strada principale lungo il torrente Recco).

Rientro: a Recco alle 17 circa

Difficoltà: Escursionistica media (E), alcuni tratti ripidi sia in salita che in discesa, escursione abbastanza lunga e con discreto dislivello.

Dislivello: 700 metri circa

Lunghezza: 14 km circa

L’escursione si svolgerà interamente in zona non interessata dal divieto di trekking

Costo: 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria al 3480906206 (Whatsapp)

Valerio Lastrico – Guida Ambientale Escursionistica Liguria

Link all’evento: https://fb.me/e/252TvDAl1ù