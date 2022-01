Recco: domani via del Castello chiusa al traffico veicolare - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Nella giornata di domani 26 gennaio, dalle ore 8.30 alle ore 13 sarà chiuso al transito dei veicoli il tratto di via del Castello, compreso tra l’intersezione con via Pr. Gaggianego e l’intersezione con via Montefiorito, per consentire a Iren Acqua di portare a termine un intervento sulla rete idrica.

Sarà collocata regolare segnaletica stradale di divieto di transito a ridosso del tratto interessato ai lavori. E’ garantito il passaggio dei pedoni.