RASSEGNA STAMPA. Boom di attività e negozi chiusi per covid - LevanteNews

Oggi martedì 25 gennaio, auguri ad Anania. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “Gennaio asciutto, contadino ricco”.

Il Secolo XIX. Pianeta covid: (Ieri nella Asl 4 i nuovi contagi sono stati 205; i pazienti ricoverati sono 31″; “Tamponi per la scuola, maxi coda e proteste all’ospedale di Chiavari”; “Nuove regole per i viaggi in Europa”; “Chiuso per malattia, boom di negozi e attività con le serrande abbassate”; “A Chiavari denunciato 20enne positivo uscito da casa”.

Sestri Levante: Comitato malati del Tigullio, cena per festeggiare i 10 anni. Lavagna: riparata la Tac. Lavagna: vendeva hashish a minorenni, arrestato. Lavagna: Comune e Anpi uniti contro l’olocausto. Cogorno: “Così progettiamo turismo e agricoltura”. Chiavari: nei guai Capital srl, ex gestore della mensa Asl. Chiavari: contenzioso sul cartello, opposizione all’attacco. Chiavari: Hi-Lex: domani incontro sul licenziamento collettivo. Chiavari: coltivare l’inclusione col progetto Ri-orti. Chiavari: multe e incassi dei posteggi in aumento. Chiavari: condannata ex segretaria dell’architetto Citterio. Chiavari: concorso sulla Shoah, premi a tre ragazze del Caboto. Zoagli: svincolo hotel Palme, l’iter può ripartire.

Rapallo: veglia della pace e raduno dei catechisti. Santa Margherita Ligure: sullo scoglio della ‘Carega del vescovo” sarà posizionato un nuovo albero. Portofino: petizione su web, “No agli ascensori vicino alla chiesa”. Portofino: peste suina, controllo nel parco per verificare l’eventuale presenza di carcasse di cinghiali.

Recco: arrivata la posta da pattinaggio su ghiaccio .

Santo Stefano d’Aveto: tagliati alberi lungo la strada del Tomarlo perché pericolosi.