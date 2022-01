Rapallo: il ricordo di Mario Canessa, salvò molti ebrei e deportati - LevanteNews

Da angelo Canessa, presidente Associazioni Liguri Antighi – I Rapallin a ricordo di Mario Canessa un “Giusto tra le Nazioni”



Nella ricorrenza del giorno commemorativo delle vittime dell’Olocausto, l’Associazione Liguri Antighi – I Rapallin desidera ricordare chi, tra i propri soci fondatori, è stato un protagonista per la salvezza di molti perseguitati ebrei e militari italiani e stranieri deportati nelle Germania nazista, rischiando in continuazione la vita e mettendo a repentaglio quella dei propri famigliari, pur di perseguire i grandi ideali di giustizia cui si ispirava ed i nobili sentimenti di umanità e generosità del suo cuore. Come a tanti già noto, questo nostro eroico cofondatore, purtroppo non più tra noi dal 2014, è stato il “Giusto tra le Nazioni” Mario Canessa, volterrano di nascita, ma con antenati, da parte paterna e materna, di S. Andrea di Foggia di Rapallo.

L’Associazione Liguri Antighi – I Rapallin si sente particolarmente orgogliosa ed onorata di averlo avuto come socio cofondatore e presidente onorario e, inchinandosi alla sua memoria per il bene fatto all’umanità durante le barbarie del nazifascismo, non vuole mai mancare di ricordarlo, non solo nel giorno della ricorrenza del 27 gennaio, ma pure in ogni altra occasione o circostanza, essendo stato una persona di virtù eccezionali sotto ogni aspetto di vita. Auspica inoltre che, a tempo debito, l’Amministrazione Comunale di Rapallo, da cui aveva ottenuto nel 2009 la cittadinanza onoraria, lo voglia ancora onorare con qualche altro atto affinché il suo ricordo perduri nel tempo.