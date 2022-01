Dal Comune di Cogorno

Il Comune di Cogorno comunica che il servizio di spazzamento meccanizzato previsto nella zona 4 (via Adriano V, via alla Basilica dei Fieschi, via San Martino, parcheggio Lima 2, via Valparaiso – piazza Dante, piazza della Libertà), previsto mercoledì 26 gennaio, non si svolgerà, causa assenza operai dell’Impresa Aprica SpA per contagio Covid.