Chiavari: week end con mercatino in via Rivarola - LevanteNews

Da Confesercenti Tigullio

Sabato 29 e domenica 30 gennaio è in programma il primo appuntamento del 2022 con”Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare a cura di Confesercenti Genova e patrocinato dal Comune di Chiavari che, ogni mese, riunisce lungo via Rivarola una trentina di banchi di prodotti tipici a chilometro zero e indicazione geografica protetta.

A completare questo fine settimana di mercato, domenica alle ore 16, la visita guidata gratuita a Palazzo Rocca. La prenotazione, obbligatoria, è possibile telefonando allo 010.2485129 o al 379.2684580, o via mail a genova@confesercenti-ge.it