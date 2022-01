Chiavari: estorce denaro via internet, denunciato truffatore - LevanteNews

I Carabinieri di Chiavari, in mattinata, al termine di accurati accertamenti scaturiti dalla denuncia sporta da un 60 enne, identificavano e denunciavano all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa, un campano 50 enne già noto alle Forze di Polizia. Il malfattore, dopo aver clonato un sito internet specializzato per la vendita, riusciva a farsi consegnare dalla parte offesa, per l’acquisto di sacchi di pellet, la somma di 200 euro, senza spedire il materiale acquistato, rendendosi anche irreperibile.