Chiavari: "Diga Perfigli, noi, contrari, eravamo presenti" - LevanteNews

Amministratori, cittadini e associazioni si sono riuniti ieri sera sul cosiddetto “segiun” a Lavagna, all’interno di un approfondimento curato da Telepace, per fare il punto sui lavori avviati per la costruzione della Diga Perfigli, ma soprattutto per manifestare contro la realizzazione dell’opera.

Continuiamo ad esprimere e manifestare la totale contrarietà della nostra amministrazione alla costruzione di un’opera a così alto impatto anche su Chiavari, che non tiene assolutamente conto delle attuali necessità del nostro territorio – spiegano il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba, e il vicesindaco F.F. di sindaco, Silvia Stanig, che hanno preso parte all’incontro – Il Piano di Bacino, a partire dal 1995, non ha mai risolto le vere problematiche della zona in termini di sicurezza e mitigazione del rischio. È necessario quindi ripartire sia dalle opere che contestiamo tutti, sia da una pianificazione generale da rivedere integralmente. Un esempio da prendere in considerazione riguarda la nostra città e il progetto di messa in sicurezza del Rupinaro. Siamo riusciti a dialogare con gli enti sovraordinati per modificare la tipologia di approccio per la tutela del nostro territorio, riuscendo così ad ipotizzare un secondo scenario, quello dello scolmatore, che ci ha consentito di accantonare un progetto, già in fase abbastanza avanzata, che avrebbe previsto l’abbassamento del letto del torrente, l’innalzamento degli argini e dei ponti. Questo è l’approccio da attuare anche per la Piana dell’Entella: partire da una sospensione delle opere in corso, proseguire con una rivalutazione dei progetti d’intesa con Regione e Città Metropolitana per avviare una nuova pianificazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico che tengano conto delle misure aggiornate di Protezione Civile. Non possiamo pensare di costruire sempre muri per proteggerci dalle piene – concludono gli amministratori – Abbiamo voluto come amministrazione essere presenti all’incontro, insieme a i nostri consiglieri Giorgio Canepa e Paolo Garibaldi, per ribadire la nostra posizione in merito all’evoluzione delle opere in itinere sulla sponda lavagnese. Ci spiace constatare l’assenza dei consiglieri di minoranza di Chiavari che tante volte hanno puntato il dito contro la nostra azione politica. Sia del consigliere Sandro Garibaldi della Lega, che sostiene di lavorare nell’interesse del territorio visto il suo ruolo all’interno del consiglio regionale, sia delle consigliere Daniela Colombo, di Fratelli d’Italia, e Silvia Garibaldi, di Forza Italia, quest’ultima sempre carica di livore ma non presente quando si parla di territorio. Non pervenuto il consigliere del PD Lino Cama che fa parte del partito che ha sostenuto fin dalla prima ora la “Diga Perfigli”, così chiamata proprio in nome dell’ex assessore provinciale del PD. I partiti, come spesso capita, non erano presenti a sostegno delle istanze del territorio”.