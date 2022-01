Camogli: "Ormeggio in porto; c'è chi paga 50, ad altri il Comune chiede 2.500 euro" - LevanteNews

Da Antonio Leverone, lettera inviata a: Comune di Camogli; Agenzia del Demanio Marittimo- Genova; Corte dei Conti Regione Liguria- Genova; Agenzia delle entrate- Genova; Guardia di Finanza

Nucleo Aeronavale- Genova; Difensore civico Regione Liguria- Genova

Si è svolto l’incontro promosso dal Comitato Pescatori Dilettanti Sestresi per fare il punto e riportare all’attenzione di amministratori locali e politici nazionali la questione dei canoni demaniali minimi per tutte le attività senza scopo di lucro.

Come è noto nel settore degli interessati, e nel nostro caso in Camogli, riguarda tutti i singoli concessionari di ormeggio nel porto pubblico di piccole e medie imbarcazioni utilizzare a scopo ricreativo e rigorosamente senza scopo di lucro.

Dall’incontro che segue altre iniziative promosse da più di un anno dallo stesso Comitato Pescatori Dilettanti, è chiaramente emerso che la questione in esame, nasce dall’iniziativa di condono promossa dallo Stato nei confronti dei canoni demaniali delle attività balneari. Alla conseguente diminuzione di introito economico si è quindi contrapposto l’aumento indiscriminato del minimo da € 369,00 a 2.500,00 annui. Nel 2021 I singoli concessionari di imbarcazioni sono stati quindi inclusi, come altri utenti, in tale situazione per sopperire al disequilibrio finanziario creatosi.

Alla reazione in difesa dei singoli concessionari di imbarcazioni da diporto e in particolare dei circoli che riuniscono pesca-sportivi e diportisti con finalità di aggregazione sociale, hanno risposto, per quanto riguarda la riviera di levante alcuni comuni, consiglieri regionali e parlamentari. Questi ultimi, per il 2021 sono riusciti a ottenere la riduzione del minimo a € 500,00. Minimo che, gli interessati, hanno tutti accettato e, sia pure in aumento, come equo.

In buona sostanza è stata positivamente valutata la funzione sociale culturale e lo stato di senza scopo di lucro delle realtà considerate.

Nell’incontro il Sindaco di Sestri levante, la signora Valentina Ghio, ha condiviso e soprattutto ha assicurato ai concittadini il suo appoggio nel seguire il nuovo iter per ampliare al 2022 la soluzione indicata e possibilmente renderla stabile negli anni a venire. Il parlamentare Luca Pastorino, attuale sindaco di Bogliasco, protagonista dell’intervento per il 2021, unitamente a altri amministratori locali e

nazionali ha confermato l’impegno per il 2022 e oltre.

Quale cittadino di Camogli, che con altri da molti anni cerchiamo di eliminare gravi discriminazioni di trattamento economico, nel settore trattato, tra cittadini a parità di condizioni, non posso esimermi dal considerare la diversità di atteggiamento e conseguenti azioni, degli amministratori che si sono succeduti in città.

Dal Passaggio della gestione demaniale marittima dalla Regione ai Comuni (2002) nel porto pubblico di Camogli è stata creata una situazione dove 70 circa possessori di imbarcazioni (nelle condizioni in esame) hanno sempre usufruito di una “cervellotica” soluzione di associazione pesca-sportiva dilettantistica con

unica concessione di area portuale. Con il risultato che il singolo possessore di imbarcazione ha sempre avuto il vantaggio di pagare, per la voce canone, una cifra irrisoria. Al contrario altri 70 circa possessori di singola concessione hanno sempre pagato, singolarmente, quanto previsto dallo Stato.

Con il canone a € 2.500,00 pare che il singolo facente parte dell’associazione pesca-sportiva paghi € 50,00.

Senza alcuna risposta, abbiamo chiesto al Sig. Sindaco se il tutto risponde a verità.

Nell’incontro è emerso anche l’errore interpretativo del Comune di Camogli in relazione al quesito posto dallo stesso al Demanio Marittimo.

Interpretazione che ha costretto i cittadini a uno stato di confusione ancora irrisolto. Nonostante il pagamento del canone ridotto a € 500,00 come previsto dalla soluzione 2021 il Comune con comunicazione burocratica ai cittadini non completamente incomprensibile ha imposto l’adeguamento ai € 2.500,00 tuttora in sospeso.

Non è tutto: Da tempi non sospetti un buon numero di singoli concessionari si sono riuniti in associazione e a norma di regolamento del Comune hanno chiesto al Sindaco il riconoscimento da parte dell’amministrazione alle stesse condizioni delle esistenti in ambito portuale.

La mancanza di risposte esaustive e soprattutto di dialogo ha indotto i cittadini a chiedere soddisfazione al TAR regionale. Spese, forse inutili, per i cittadini, spese per tutti i cittadini in quanto pare che il comune abbia deciso di resiste in giudizio. Tutto solo per voler dimostrare chi ha più forza, non certo per risolvere le questioni utili ai cittadini.

Meno male che abbiamo interlocutori più affidabili che seguiremo con attenzione e spirito collaborativo.

Antonio Leverone