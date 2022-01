Camogli: asfaltatura di via Venti Settembre, giorni e ore - LevanteNews

A Camogli nelle giornate del 26, 27 e 28 gennaio, in occasione di lavori di scarifica e asfaltatura di via XX Settembre e piazza Schiaffino, il traffico verrà organizzato secondo quanto previsto dalla seguente ordinanza:

1 La circolazione veicolare e la sosta in via xx Settembre e in piazza Schiaffino nel tratto compreso tra la barriera stradale di piazza Schiaffino, via XX Settembre e sino all’incrocio

con il Torrasco e in via Cuneo nelle giornate del 26,27 e 28 gennaio è così regolamentata

Dalle 14 del 26 fino alle 18 del 28 gennaio l’area di sosta di via Cuneo compresa tra l’incrocio di via San Bartolomeo e l’ingresso del parcheggio sotterraneo dell’albergo è destinato alla scarificatrice e ai mezzi della ditta incarivata dei lavorio;

Dalle 7 alle 18 dei giorni 27 e 28 nel tratto compreso tra la barriera stradale di piazza Schiaffino, via XX Settembre e fino all’incrocio col Torrasco è vietata la sosta a tutti i veicoli, eccetto quelli delle ditta incaricata dei lavori

– dalle ore 7.00 del 27 gennaio 2022 alle ore 18.00 del 28 gennaio 2022 i

parcheggi in via Cuneo, tra il civico 7 e il civico16, lato valle, sono riservati ai

taxi e a quattro mezzi di soccorso della Pubblica assistenza Croce Verde

Camogliese;

La ditta incaricata dei lavori potrà in caso di necessità, tramite movieri, in base

alle fasi di lavoro, deviare o interrompere temporaneamente la circolazione

veicolare.

2 L’Ufficio Tecnico comunale provvederà alla sistemazione di segnaletica stradale di

divieto di sosta, almeno 48 ore prima dell’inizio della limitazione.

3 La ditta incaricata dei lavori provvederà alla sistemazione di idonea segnaletica

stradale di cantiere in attuazione del Codice della Strada.

4 I veicoli lasciati in sosta in violazione alla presente ordinanza saranno rimossi e

trasferiti presso la depositeria comunale dove potranno essere restituiti previo

pagamento delle spese di rimozione e custodia.

5 Il Comando Polizia Municipale e altre Forze dell’ordine sono incaricati, per la parte di

competenza,della esecuzione della presente ordinanza.

6 Al presente provvedimento sarà data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione

all’albo pretorio comunale e contestualmente nel sito web istituzionale di questo

Comune accessibile al pubblico.